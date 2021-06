Rooney su Foden: “Si è formato al City. E’ normale che faccia fatica in Nazionale”

Intervistato da “Il Times”, l’ex stella del calcio inglese, Wayne Rooney, ha parlato dell’attuale stella, Phil Foden che però in Nazionale stenta.

Queste le sue parole: “Foden non è un dribblatore, ma un giocatore che fa dei bei passaggi. Mentre con l’Inghilterra è un po’ isolato e quando riceve palla il possesso palla è lento. Amo Foden come calciatore, ma bisogna rendersi conto che è stato plasmato come giocatore del Manchester City, che ha tutto un altro stile di gioco”.

Rooney ha così continuato: “Foden in tutta la sua carriera ha giocato al City, si è formato con il metodo di Guardiola. È difficile per lui cambiare il modo in cui gioca dall’età di 16 anni e questo non aiuta l’Inghilterra”.

Foto: Sito Manchester United