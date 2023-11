Rooney: “Quando avevo 20 anni mi sfogavo con l’alcol, bevevo fino a svenire. Ho toccato spesso il fondo”

In un podcast lanciato da Rob Burrow, l’ex leggenda del Manchester United Wayne Rooney, oggi allenatore del Birmingham City, ha spiegato dei suoi problemi con l’alcol a inizio carriera, quando iniziavano ad aumentare la fama ma anche la pressione. Ecco le sue parole:

“Quando avevo vent’anni, usavo l’alcol per sfogarmi. Tornavo a casa, passavo qualche giorno a casa e non uscivo. Bevevo quasi fino a svenire. Non volevo essere tra gli altri perché a volte ti senti in imbarazzo. Quando non si accettano aiuti e consigli dagli altri, ci si può ritrovare a toccare il fondo, ed è quello che mi è successo per qualche anno. Oggi, per fortuna, non ho più paura di andare a parlare dei miei problemi con le persone”.

Foto: Instagram Rooney