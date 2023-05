Rooney non ha dubbi: “Questo è l’anno del City, Guardiola conquisterà la Champions”

Wayne Rooney non ha dubbi: il Manchester City eliminerà il Real Madrid e vincerà la Champions League. Nella sua rubrica su The Times, l’ex leggenda del Manchester United ha così parlato della semifinale di domani: “Il Manchester City non batterà solo il Real Madrid nella semifinale di Champions League, ma lo schiaccerà. Ovviamente potrei sbagliarmi, ma penso che il City sia su un altro livello. Non si può mai dare per vinta una squadra con l’esperienza e la storia del Real Madrid, ma non scommetterei su di essa. Penso che questo sia l’anno del City. Dall’inizio della stagione ho pensato che questa sarebbe stata la stagione in cui Pep Guardiola avrebbe finalmente conquistato l’Europa con il City, grazie al calcio che la sua squadra ha praticato negli ultimi mesi e allo stato di forma della sua squadra. Un anno fa il Madrid eliminava il City, ma ora le dinamiche sono diverse: il City è più difensivo ed è una squadra più paziente, e soprattutto ha Erling Haaland. La scorsa stagione al Bernabéu la squadra ha perso a causa di cinque minuti folli. Con Haaland non sarebbe successo”.

Foto: Instagram Rooney