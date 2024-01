Rooney: “Mi servirà del tempo per superare questo disastro al Birmingham”

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Wayne Rooney ha voluto ringraziare chi gli è stato accanto nella sua seppur breve avventura al Birmingham City. Di seguito il messaggio: “Vorrei ringraziare Tom Wagner, Tom Brady e Garry Cook per l’opportunità concessa di allenare il Birmingham City FC e tutto il supporto che mi avete dato nel mio breve periodo nel club. Il calcio è fatto di risultati, e riconosco che questi non ci sono stati. Il tempo è un bene prezioso per gli allenatori e non credo che 13 settimane possano bastare per intravedere dei cambiamenti. Personalmente mi prenderò del tempo per superare questo disastro. Sono stato nel mondo del pallone, come giocatore e come allenatore, da quando ho 16 anni. Ora voglio prendere del tempo con la mia famiglia, così da potermi preparare per la prossima opportunità nel mio viaggio da allenatore. Infine, auguro al Birmingham City FC, ed ai suoi proprietari, il meglio per raggiungere le vostre ambizioni”.

Foto: Instagram Rooney