Rooney: “L’obiettivo è allenare in Premier League, magari Manchester United ed Everton. Spero di farcela nei prossimi 10 anni”

Non è cominciata nel migliore dei modi la carriera da allenatore dell’ex stella del Manchester United e della nazionale inglese Wayne Rooney. Per lui sono già tre gli esoneri collezionati fin qui, l’ultimo al Birmingham lo scorso 2 gennaio, dopo aver portato a casa solo 2 vittorie e ben 9 sconfitte nel campionato di seconda divisione britannica. Nonostante ciò l’ex Red Devils non si tira giù di morale, parlando così del suo futuro in un’intervista concessa alla BBC:

“L’obiettivo è allenare in Premier League. Manchester United ed Everton sono i club dei miei sogni, ma sarà un lungo processo. Nei prossimi 10 anni spero di avere la possibilità di occupare una delle posizioni più prestigiose.Quello che è successo a Birmingham è stata una battuta d’arresto, ma io sono un combattente e voglio tornare sul campo. Per un manager essere licenziato fa parte del lavoro, così come trovarsi in periodi complicati, ma quello che conta è sapere come riprendersi. Ho avuto tempo per pensare e capire cosa fare la prossima volta.”

Foto: sito Derby County