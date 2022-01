Rooney: “L’Everton mi aveva contattato per allenare. Ma ho rifiutato”

Wayne Rooney, ex attaccante di Everton e Manchester United, ora allenatore del Derby County in Championship, ha parlato in conferenza stampa, ammettendo come l’Everton, club in cui è cresciuto, lo ha contattato per allenare, ma che l’offerta sia stata rifiutata.

Queste le sue parole: “L’Everton ha contattato il mio agente chiedendo un colloquio per il posto vacante da allenatore del club. È stata una decisione difficile, ma ho rifiutato. Sono sicuro che allenerò in Premier League, mi sento pronto al 100%. E se un giorno fosse sulla panchina dell’Everton sarebbe grandioso. Ma ora ho un importante lavoro da terminare al Derby”.

Foto: Twitter Derby