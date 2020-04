Rooney: “L’espulsione al Mondiale 2006? Mi sono arrabbiato, ma avrei fatto anche io come Ronaldo”

Intervistato dal Times, l’ex-attaccante del Manchester United, oggi in forza al Derby County, Wayne Rooney, ha ricordato l’espulsione ai Mondiali 2006, quando scalciò in maniera plateale Ricardo Carvalho: “Sapevo che avrei preso il rosso. Tornato nello spogliatoio, ho guardato il resto della partita su un piccolo televisore, pensando: <<Se vinciamo, vengo punito per due partite e salto la semifinale e la finale, se perdiamo è colpa mia.>> È stata la sensazione peggiore e più strana che ho avuto nel calcio.”

Poi ha aggiunto: “Quando Ronaldo è corso a chiedere a Elizondo di espellermi l’ho spinto. In quel momento, non potevo credere a quello che stava facendo. Ma poi ho riflettuto e pensato: avrei fatto lo stesso? Probabilmente. Sarei andato dall’arbitro per assicurarmi che fosse espulso? Se meritava il rosso, se ci avrebbe aiutato a vincere, sì, senza dubbio! Ho sentito che era importante parlargli faccia a faccia. Ci siamo incrociato nel tunnel a fine partita e mi ha guardato come se volesse scusarsi. Io gli ho detto: <<Va bene. Buona prova e buona fortuna. Ci vediamo tra qualche settimana e cercheremo di vincere il campionato.>>”

Foto: Football365