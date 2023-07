Rooney: “L’arrivo di Messi rivoluzionerà la MLS”

Wayne Rooney, ex calciatore del Manchester United e ora allenatore, ai microfoni di The Athletic ha parlato della MLS e di Lionel Messi: “L’arrivo di Messi negli Stati Uniti darà un grande impatto a tutto il campionato, la MLS ha fatto un grande passo in avanti negli ultimi anni e l’arrivo di un altro grande campione come Sergio Busquets ne è la dimostrazione. Cristiano Ronaldo ha detto che il campionato arabo è migliore di quello americano, ma quest’ultimo si sta difendendo nel migliore dei modi. Quale miglior modo di portare Messi negli Stati Uniti?”

Foto: Twitter DC United