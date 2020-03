Rooney: “Il Liverpool è stato fantastico e merita la Premier League di quest’anno”

Intervistato dal Sunday Times, l’attaccante e vice-allenatore del Derby County, nonché leggenda del Manchester United, Wayne Rooney, ha dichiarato in merito all’emergenza Coronavirus: “Il Liverpool vincerà la Premier League. Ora, come potete immaginare, ho i fan dell’Everton che mi telefonano dicendo: <<La stagione deve essere annullata!>> E, naturalmente, come tifoso dei Toffees e giocatore che ha militato per 13 anni nel Manchester United, c’è qualcosa in me che pensa che sarebbe bello, ma no! Il Liverpool è stato fantastico. Hanno lavorato tanto. Meritano questo titolo. Riesci a immaginare di aspettare 30 anni e poi perderlo così? La decisione giusta è stata già presa.”

Foto: sito ufficiale Derby County