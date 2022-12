Rooney: “Ho avuto problemi di autocontrollo. A volte ho pensato che la soluzione fosse bere per due giorni di fila”

Durante l’intervista concessa ai microfoni del Daily Mail, Wayne Rooney ha parlato del problema nel gestire l’ansia e le pressioni durante i primi anni di notorietà della sua carriera: “Ho commesso tanti errori quando ero giovane, spesso commessi perchè non riuscivo a gestire il mio lato emotivo. Ero sempre arrabbiato. A tal punto che in una sfida col Chelsea che valeva la Premier sono arrivato a sostituire i tacchetti e usarne di più lunghi per far male a qualcuno. Avevo problemi di autocontrollo ma adesso li ho risolti. Per cercare di affrontare tutto a volte, a volte ho pensato che la soluzione ideale sarebbe stata rinchiudermi a bere per due giorni di fila. Non ho mai condiviso i miei problemi e le mie emozioni con i compagni di squadra e nemmeno con Sir Alex, anche se non essere a posto nella mia testa mi ha dato ulteriore imprevedibilità nel gioco”.

Foto: Instagram Rooney