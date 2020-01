Rooney, esordio positivo con il Derby County: un assist e tutti i novanta minuti in campo

Esordio positivo per Wayne Rooney con la maglia del Derby County. L’inglese, all’età di 34 anni, ha deciso di rimettersi in gioco in Championship, in seconda divisione. E il primo impatto è stato degno di nota: schierato titolare a centrocampo nel 4-4-2 di mister Cocu, il numero 32 ha messo a segno un assist nel 2 a 1 con cui il Derby ha sconfitto il Barnsley. Un perfetto calcio di punizione a rientrare in area, poi ha orchestrato l’azione del secondo gol: l’ex United ha approcciato con il piede giusto la nuova avventura.

Foto: Twitter Derby County