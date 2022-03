Rooney: “CR7 fott***mente fastidioso. Tevez? Con lui la più grande delusione della mia vita”

Wayne Rooney, tecnico del Derby County ed bandiera dello United, al The Sun ha parlato dei suoi ex compagno Cristiano Ronaldo e Tevez, non usando certo mezzi termini: “Cristiano era così bravo e così fott***mente fastidioso allo stesso tempo. Probabilmente non è così bravo oggi, ma probabilmente è altrettanto fastidioso. Quando giochiamo contro non me ne frega niente di lui. Ma quando abbiamo finito, siamo di nuovo amici. Con Carlos mi piaceva giocare. Per le partite di Champions League passavo a prenderlo a casa e andavamo insieme all’aeroporto, ma una volta durante un viaggio gli ho parlato per mezz’ora e lui niente. Non sono un grande oratore, ma gli parlavo e lui si limitava a borbottare qualcosa. Questa cosa mi ferì molto, è stata la più grande delusione della mia vita”.

FOTO: Derby County