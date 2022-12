Rooney consiglia Mbappé: “Deve lasciare il PSG e andare al Real Madrid o al Manchester United”

Il Paris Saint-Germain è il club adatto a Kylian Mbappé? Alla domanda ha risposto Wayne Rooney che è convinto che il fuoriclasse francese debba provare una nuova esperienza, per misurarsi con i grandi club e consacrarsi definitivamente: “Mbappé deve lasciare il Psg e andare in Premier. Il Psg è un club enorme ma penso che Mbappé in Ligue 1 abbia fatto tutto ciò che doveva fare. Se vuole raggiungere i livelli di Messi e Ronaldo deve andare al Manchester United o al Real Madrid”.

Foto: Instagram PSG