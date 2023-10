Appena approdato sulla panchina del Birmingham, il nuovo allenatore Wayne Rooney ha parlato in conferenza stampa, dove ha raccontato di aver ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita ma di non averla presa in considerazione: “Prima di scegliere il Birmingham ho avuto una proposta dall’Arabia Saudita, ma ho detto subito di no, volevo tornare in Inghilterra”.

Foto: twitter personale