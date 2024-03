Rondanini, ag. Mina: “Ranieri? E’ stato decisivo per il trasferimento di Yerry a Cagliari. E’ un calciatore con carattere competitivo e vincente”

Simone Rondanini, agente del difensore del Cagliari Yerry Mina, giunto a titolo definitivo a gennaio dalla Fiorentina, ha concesso un’intervista a Sky Sport. Questi alcuni retroscena sull’arrivo del suo assistito in terra sarda

Ranieri si è rivelato decisivo per la sua scelta?

“È un allenatore magnifico ed è stata una persona molto importante per il trasferimento di Yerry a Cagliari. Ha avuto fiducia nelle sue capacità e fin dal primo giorno gli ha dato molta importanza. Si aspetta che porti sicurezza alla squadra e ai suoi compagni, dopo queste prime partite credo che sia stato così. La squadra è stata molto più incisiva in difesa.”

Che cosa ha portato al Cagliari?

“Ha un carattere competitivo e vincente, l’impegno e la grinta che dimostra sempre. È un giocatore con molta determinazione. Credo che sia riuscito a trasmetterla ai suoi compagni ed è vero che la squadra si sta rafforzando. In una situazione complicata servono giocatori esperti che siano all’altezza del compito. Tutto questo, insieme alla voglia e alla motivazione di Yerry, è una grande combinazione.”

Foto: Twitter Cagliari