Ronaldo: “Voglio essere un giocatore che aiuta gli altri. Anno dopo anno cerchiamo di migliorare certe cose”

Se si pensa ad una leggenda di questo sport, uno dei nomi che viene subito in mente è senza dubbio Cristiano Ronaldo, dominatore insieme a Leo Messi della scena mondiale negli ultimi 20 anni. Il fuoriclasse portoghese sarà impegnato a breve nel tanto atteso Europeo che prenderà il via tra tre giorni. Per l’ex Real Madrid questa competizione puo’ aprire nuovi scenari dal momento che è la sua sesta partecipazione. Non solo questo però, Cristiano detiene anche il record di maggior numero di gol nella competizione (14) e maggior numero di presenze (25). Tuttavia come raccontato a Uefa.com vuole “essere un giocatore che aiuta gli altri” e cercare sempre di migliorarsi. Diversi i temi trattati: dalla sua evoluzione come giocatore, al suo stile di leadership fino ai tifosi del Portogallo. Ecco le sue parole:

“Anno dopo anno, cerchiamo sempre di migliorare certe cose. C’è sempre spazio per migliorare. Penso di essere un giocatore completo, ma ci sono sempre cose che posso perfezionare. E, con l’età, ci sono cose in cui non eravamo così bravi in passato, e iniziamo a perdere alcune abilità, quindi è importante cercare di adattarci. Questa è la parola chiave. Se un giocatore vuole avere longevità, deve avere una forte adattabilità e le caratteristiche per tale adattamento. Questo è quello che ho cercato di fare. Non è un caso che io giochi da 20 anni ai massimi livelli e mantenere quella prestazione è molto difficile. Solo con molta dedizione e duro lavoro possiamo raggiungere questi numeri. Ogni giocatore professionista ha il proprio stile. Penso che la leadership si basi su chi siamo, su come ci sentiamo e su ciò che abbiamo imparato durante il nostro viaggio come professionisti. Cerco di guidare in un modo che penso sia produttivo. Voglio essere un giocatore che aiuta gli altri, qualcuno a cui guardare, vedere come un modello ed essere un buon professionista. Lo stile di leadership è molto personale, ma, all’interno di questa squadra, abbiamo molti leader a modo loro, e questo è uno dei motivi per cui penso che siamo una grande squadra nazionale.I tifosi portoghesi sono sempre fondamentali, così come quelli che ci guarderanno in tv, perché la loro energia si farà sentire in Germania. Voglio che continuino quello che hanno sempre fatto: sostenere la Nazionale e i giocatori. Come giocatori, sentiamo quel supporto in campo e, insieme, saremo ancora più forti.”

Foto: instagram Cristiano Ronaldo