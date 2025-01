Ronaldo, una macchina da gol: raggiunta quota 920 in carriera

Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi, e a quasi 40 anni continua a segnare e regalare emozioni. Con quello segnato oggi nel 3-1 rifilato dall’Al-Nassr all’Al-Fateh, il fuoriclasse portoghese ha raggiunto quota 920 gol in carriera. Sono venti i gol siglati in stagione, 10 nelle ultime 8 partite, già 4 nel 2025. Numeri assolutamente fuori dall’ordinario, da parte di un campione che nonostante militi in un campionato non di certo da standard europei, non può comunque di certo passare in sordina.

Foto: Instagram Al Nassr