Ronaldo sui social nel day-after l’accesso al Mondiale: “Passano gli anni, ma gli obiettivi restano gli stessi”

Grazie alla vittoria ottenuta nella serata di ieri contro la Macedonia del Nord, il Portogallo ha strappato l’accesso per il prossimo Mondiale in Qatar: decisiva è stata una doppietta di Bruno Fernandes, che ha regalato agli uomini di Fernando Santos il pass per la fase finale della competizione. Nel day-after della sfida, Cristiano Ronaldo ha voluto celebrare il successo della sua Nazionale.

Questa mattina, infatti, il fuoriclasse ha scritto sul proprio profilo Twitter: “Gli anni passano, ma gli obiettivi restano sempre gli stessi”.

Foto: Twitter Portogallo