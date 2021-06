Ronaldo sui social: “Cinque anni fa abbiamo sorpreso l’Europa. Vogliamo portare ancora in alto il nome del Portogallo”

Con un lungo post sui social, Cristiano Ronaldo ha caricato la sua Nazionale in vista dell’esordio, da campioni in carica, agli Europei.

Queste le sue parole: “Cinque anni fa abbiamo sorpreso l’Europa, vincendo per la prima volta una grande competizione internazionale per il Portogallo. Di quel gruppo di giocatori straordinari che hanno scritto il loro nome a lettere d’oro nella storia del calcio, siamo rimasti solo 11 in questo Euro 2020, ma so che tutti gli assenti sono anche qui con noi. Non solo loro, ma milioni di portoghesi sparsi nei quattro angoli del mondo. Sappiamo che siete con la squadra, sentiamo il vostro sostegno, il vostro grido e la vostra convinzione! È per voi che scendiamo in campo, è per voi che cantiamo l’inno, è per voi che lottiamo per ogni punto, per ogni vittoria e per ogni pallone conteso… Da campioni in carica, sappiamo che le nostre responsabilità aumentano, e con esse aumenta la nostra volontà, la nostra forza e la nostra abnegazione. Lasciamo tutto in campo per portare ancora in alto il nome del Portogallo!”

Foto: Twitter personale