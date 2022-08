Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il “fenomeno” Ronaldo ha parlato anche di Paulo Dybala, commentando il suo arrivo alla Roma: “Mourinho è l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo”.

Foto: Instagram Roma