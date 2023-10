Ronaldo: “Spero di essere agli Europei, voglio un’altra finale come nel 2016”

Dopo la doppietta contro la Slovacchia, Cristiano Ronaldo mette nel mirino Euro2024. La stella portoghese ha così parlato dei suoi obiettivi con la Nazionale: “Per quello che è successo nella mia vita… Ad oggi non mi pongo più obiettivi per il futuro. Ormai penso solo al presente, a fare del mio meglio oggi, che il mio corpo risponde e mi diverto ancora. Che sia per il club o per la Nazionale, io penso a fare gol, l’importante è goderseli”.

Poi ha proseguito parlando di Euro2024: “Spero di esserci e arrivare nuovamente in finale, come nel 2016. Certo la strada è ancora lunga, poi ho paura di riscontrare infortuni e non poter giocare l’Europeo, lo ammetto. Beh, speriamo bene”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo