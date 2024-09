Ronaldo: “Spero che Cristiano jr diventi un calciatore. Ma se non lo farà, lo sosterrò per qualsiasi cosa”

Cristiano Ronaldo ha ripercorso quelle che sono state le sue tappe della carriera in una lunga intervista con Rio Ferdinand a TheFiveUK, parlando anche della sua ultima parentesi al Manchester United: “Quando sono tornato ero molto felice. Ero uno dei migliori marcatori e ho fatto cose incredibili con il club. La mia prima stagione l’ho finita a quota 37 centri e sono stato il terzo giocatore con più gol del campionato di Premier League. Ho segnato in tutta la fase a gironi di Champions League, in ogni partita… Anche in campionato ho segnato 17 o 18 gol. Sono stato incredibile!”.

Sulla famiglia: “Gioco a padel ogni giorno. Io e Cristiano Jr ci arrabbiamo, non ci parliamo da due giorni. Per questo sono contento, anche il piccolo Matteo è un tipo competitivo, questo mi piace. Ciò dimostra che hanno personalità. Sul serio, i miei figli sono proprio come me. Non insegno loro nulla, ma vedono il mio esempio. Quando perdo a volte mi arrabbio, a volte piango, dipende dal momento. Loro sono un po’ come me, quindi anche con i miei figli sono competitivo, voglio vincere sempre. Non regalo nulla gratuitamente”.

Infine, sul figlio: “Cristiano ha solo 14 anni, ha già la pressione di essere mio figlio. Lasciamo che commetta i suoi errori, ma spero che in futuro possa diventare un giocatore professionista. Se non diventerà un giocatore, forse potrà fare un’altra professione, ma io lo sosterrò sempre. Non possiamo fare pressione sui nostri figli perché siamo famosi ”.

Foto: Instagram Cristiano Ronaldo