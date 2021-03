Ronaldo si porta il pallone a casa, ma rifiuta qualsiasi intervista

Cristiano Ronaldo è stato protagonista nella notte della Sardegna Arena: una tripletta per consentire alla Juve di cancellare almeno parzialmente le ultime delusioni, che restano, 3-1 1 il finale di Cagliari. Ronaldo ha rischiato grosso quando al 14’ del primo tempo è piombato su Cragno con la gamba altissima, Calvarese ha deciso per il giallo e non c’è stato alcun intervento del Var. Interventi del genere, molto pericolosi, sono stati spesso sanzionati con il cartellino rosso.

Ronaldo ha portato a casa il pallone dopo la tripletta, ma ha rifiutato qualsiasi intervista, possibile conseguenza delle critiche dopo l’eliminazione dalla Champions.

Foto: Twitter uff. Juventus