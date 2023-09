Ronaldo si battezza a 46 anni: “Mi sento rigenerato come figlio di Dio”

Giorno importante per Luis Nazario de Lima Ronaldo, che ha ricevuto il Sacramento del Battesimo.

L’ex attaccante brasiliano, 46 anni, ha condiviso sui social la sua gioia dopo il rito religioso: “Oggi è un giorno molto speciale. Sono stato battezzato! La fede cristiana è sempre stata una parte fondamentale della mia vita fin da quando ero bambino, nonostante non fossi ancora stato battezzato. Con il sacramento mi sento veramente rigenerato come figlio di Dio, in un modo nuovo, più consapevole, più profondo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ronaldo (@ronaldo)

Foto: sito Real Valladolid