Ronaldo: “Serata magica, la Juve mi ha preso per questo. Finale? Ora…”

Cristiano Ronaldo, dopo la super tripletta che ha regalato i quarti di Champions alla Juve, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Doveva essere una notte magica e lo è stata. Non solo per i gol ma per l’attitudine da Champions che abbiamo avuto. Ma ancora non abbiamo vinto niente. Che orgoglio, però, la Juve forse mi ha preso per questo, per aiutarla a fare cose che non erano mai state fatte. Questo risultato è una grande spinta per il futuro, siamo forti e l’abbiamo dimostrato. È presto per pensare alla finale, passo dopo passo ci pensiamo, intanto siamo felici per quanto fatto stasera”, ha chiuso Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus