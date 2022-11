Durante l’intervista concessa ai microfoni di Dazn, Ronaldo è tornato a parlare del soprannome ‘Fenomeno’, rivelando un retroscena: “Quando in Italia mi hanno dato il soprannome ‘Fenomeno’ non ero felice. Mi dava un carico di pressioni che non volevo. Un fenomeno non può sbagliare, non può provare dolore, non può smettere di segnare”.

