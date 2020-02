Ronaldo-Ramsey e la Juve passa. Alla Spal non basta un rigore di Petagna

La Juventus, pur faticando più del previsto, sbanca il “Mazza” di Ferrara superando la Spal 2-1. Ronaldo segna imbeccato da Dybala, il VAR annulla per posizione di fuorigioco. Dybala calcia da fuori e colpisce il palo. Apre le marcature Cristiano Ronaldo, a segno per l’undicesima gara di fila, al 39′ su assist di Cuadrado dalla destra. Nella ripresa Ramsey chiude al meglio un ottimo inserimento centrale battendo Berisha con un tocco sotto elegante e raffinato. Partita chiusa? Assolutamente no. Nove minuti più tardi Rugani sgambetta Missiroli e per La Penna, su segnalazione del VAR, è calcio di rigore: Petagna spiazza Szczesny e riapre l’incontro. Nel finale Ronaldo colpisce una traversa su calcio di punizione dal limite. Non c’è più tempo, finisce così. Sarri allunga in vetta raggiungendo quota 60 in attesa delle altre gare. Di Biagio resta in ultima posizione con 15 punti.

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.45 Brescia-Napoli 1-2 (Chancellor – Insigne, Fabian Ruiz)

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00 Bologna-Udinese 1-1 (Palacio – Okaka)

Ore 18.00 Spal-Juventus 1-2 (Petagna – Ronaldo, Ramsey)

Ore 20.45 Fiorentina-Milan

Domenica 23 febbraio

Ore 12.30 Genoa-Lazio

Ore 15.00 Verona-Cagliari

Ore 15.00 Torino-Parma

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo

Ore 18.00 Roma-Lecce

Ore 20.45 Inter-Sampdoria

Classifica: Juve 60; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli 36; Verona, Parma, Milan 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo 29; Fiorentina 28; Torino, Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

Foto: Juventus Twitter