Ronaldo: “Prima del 5 maggio sono successe troppe cose strane. E quel fallo di Iuliano…”

Ronaldo il Fenomeno è tornato a parlare della sua avventura all’Inter durante una diretta su Instagram con Alessandro Del Piero. Queste le dichiarazioni del brasiliano: “Gli episodi del ’98? Capita che si sbagli, voi non c’entravate nulla. Quella storia è stata incredibile, noi facevamo partite bellissime e voi anche, non c’era bisogno. Io feci la mia parte in quella partita. Ci hanno dato il rigore subito dopo l’episodio di Iuliano ed ho deciso di non fare gol. Non c’era sicuramente bisogno di quelle cose. Erano gli anni più belli del calcio italiano perché c’erano tantissime squadre buone, tutti volevano venire a giocare in Italia. Il 5 maggio? Abbiamo perso noi la partita. Eravamo davanti in classifica e la Lazio non si giocava nulla, ma in quella settimana ci sono state troppe cose strane. Si parlava di Nesta all’Inter, che era già fatto, e siamo arrivati rilassati alla partita ed è stato un errore. La Lazio con i giocatori che aveva poteva far danni in ogni momento e l’ha fatto. Abbiamo avuto troppe distrazioni direi, ma come ha detto Vieri resta un ferita, ogni anno non passa così, me lo ricordano di anno in anno”.

