Ronaldo: “Potrei giocare fino a 41 anni. Il 2018 è stato l’anno più difficile a livello personale”

In un’intervista rilasciata all’emittente portoghese TVI, Cristiano Ronaldo ha parlato dell’anno appena trascorso e del suo futuro. Queste le parole dell’attaccante bianconero: “Potrei chiudere la carriera il prossimo anno ma potrei giocare anche fino a 40-41 anni. Non so, quello che dico è sempre è che bisogna godersi il momento. Il presente è eccellente e devo godermelo. Credo che nessun giocatore detenga più record di me, sono ormai nella storia del calcio”. Sul caso Mayorga: “Fa male quando mettono in discussione il tuo onore. Ma grazie a Dio è stato dimostrato ancora una volta che ero innocente. La famiglia e chi mi vuole bene lo sapeva ma è stata dura ugualmente”.

Foto: Twitter Marca