Ronaldo perde la testa nella semifinale di Supercoppa araba: ora rischia una maxi squalifica

Cristiano Ronaldo fa ancora parlare di sé in Arabia Saudita, stavolta però per una ragione negativa. Il fuoriclasse portoghese è stato espulso nella semifinale della Supercoppa Saudita, giocata ieri sera dal suo Al Nassr in terra emiratina, ad Abu Dhabi, contro i rivali dell’Al Hilal, compagine che sta dominando il campionato. Negli ultimi istanti di gara il 39enne ha prima colpito un avversario con una gomitata a palla lontana, poi, in seguito al cartellino rosso ricevuto, ha minacciato l’arbitro Al Hoaish. Adesso l’ex Real Madrid e Juventus rischia una maxi squalifica, sia per la condotta violenta avuta, sia per un atteggiamento gravemente antisportivo nei confronti degli avversari e del direttore di gara.

Foto: Instagram Al Nassr