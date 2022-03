Ronaldo: “Orgoglioso di rappresentare il Portogallo. Lotteremo per arrivare ai Mondiali”

Cristiano Ronaldo, stella del Manchester United e del Portogallo, ha pubblicato su Instagram un suo pensiero in merito ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali, che vedrà il Portogallo impegnato nella gara contro la Turchia giovedì e in una eventuale finale, contro l’Italia o Macedonia del Nord.

Queste le sue parole: “Focus totale sul Mondiale 2022. Orgoglioso, come sempre, di rappresentare il Portogallo. Sappiamo che il percorso non sarà facile, abbiamo il massimo rispetto per le avversarie che affronteremo e che condividono i nostri stessi obiettivi. Ma insieme lotteremo per portare il Portogallo al posto che merita”.

