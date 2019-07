Ronaldo: “Non è stato facile lasciare il Real. Ora la Champions con la Juve, ma…”

Cristiano Ronaldo ha ritirato oggi a Madrid il premio “MARCA Leyenda”, che l’omonima testata spagnola assegna agli sportivi che si sono distinti per i risultati ottenuti. Queste le parole del portoghese: “Gran parte di questo premio deriva da ciò che ho fatto qui. Sono molto onorato di ricevere questo riconoscimento e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato ad arrivarci. È un orgoglio e spero di tornare presto”. Intervistato da alcuni bambini, l’attaccante della Juve ha ammesso: “Mi dispiace di aver lasciato Madrid. Non è facile lasciare il Real come ho fatto io, dopo nove anni, a 33 anni… E per questo è stato un grande anno per me perché ho vinto un campionato italiano, una Coppa Italia e una Nations League con il Portogallo. È una delle mie migliori stagioni, a livello individuale e collettivo. La Champions? Vogliamo vincerla ma è molto difficile perché tutte le squadre ambiscono a questo. Una sola può vincere, sperò sarà la Juve”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus