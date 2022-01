Ronaldo non accetta il cambio, furia contro Rangnick. Il tecnico: “Lo rifarei, non era al top”

Episodio che ha visto protagonista ieri sera Cristiano Ronaldo. Il portoghese non sta vivendo un grande periodo allo United, non riuscendo a segnare con continuità, come era abituato.

I Red Devils hanno vinto in casa del Bradford e Ronaldo è stato sostituito. Il portoghese non l’ha presa bene, è andato in panchina e ha inveito contro il tecnico, con il quale c’è stato un faccia a faccia.

Rangnick ha poi spiegato il motivo del cambio, con l’ingresso di Maguire: “Non volevo fare lo stesso errore fatto con l’Aston Villa, eravamo in difficoltà e Ronaldo non era al top e ho messo un difensore per coprirmi di più. Lo rifarei, visto che Cristiano non aveva i 90 minuti nelle gambe. Lo capisco, è un goleador, vuole sempre segnare, ma quando non sta bene deve accettarlo”.

Foto: Twitter United