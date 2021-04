Ronaldo nervoso: getta la maglia a fine partita e un raccattapalle la porta via

La Juventus ha vinto contro il Genoa, ma non tutti in casa bianconera si sono mostrati contenti a fine gara. Cristiano Ronaldo, infatti, non ha segnato ed è apparso indispettito non solo durante la gara anche per alcune occasioni mangiate, ma anche a fine partita svestendosi e lanciando la maglia per terra. Un raccattapalle ne ha approfittato portandosi via la maglia di Cristiano Ronaldo.

Foto: Instagram Juventus