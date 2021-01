Ronaldo nella bufera: viola le norme anti-Covid e festeggia il compleanno di Georgina a Courmayeur

Approfittando del turno di riposo concessogli da Andrea Pirlo nel turno di Coppa Italia, Cristiano Ronaldo ha pensato di festeggiare i 27 anni della sua compagna, Georgina Rodriguez con una giornata sulle nevi della Val Veny, a ovest di Courmayeur. Nulla di strano, se non fosse che sia il Piemonte che la Valle d’Aosta siano zone arancioni, e per raggiungere la meta si devono violare le norme anti-Covid contenute nel dpcm e nelle varie ordinanze regionali dove gli spostamenti fuori regione non sono consentiti a meno di motivi di lavoro o seconde case. A tradirli un video diffuso in rete e cancellato quando già diventato virale. CR7 e Georgina non avrebbero ancora ricevuto multe, ma molte polemiche scoppiate sui social che accusano il campione portoghese di godere di privilegi non concessi ad altri. Intanto, secondo quanto riferisce Ansa, i carabinieri del Gruppo Aosta stanno conducendo accertamenti sul caso.

Foto: Instagram Georgina