Ronaldo Nazario, annunciata la candidatura alla presidenza della Federazione Calcistica Brasiliana

Ronaldo Nazario ha annunciato la sua candidatura alla presidenza della Federazione Calcistica Brasiliana attraverso un’intervista rilasciata a Globo Esporte, seguita da un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram.

“È stato il calcio brasiliano ad aprirmi le porte del mondo intero. Non come giocatore, non sto parlando della mia storia. Il nostro calcio è molto più grande di me. Parlo di indossare la maglia verdeoro, del peso che essa porta con sé. Di rappresentare il calcio brasiliano in ogni angolo del pianeta, di incarnare quella vecchia passione nazionale che andava ben oltre i confini.

Sì, siamo ancora l’unica Nazionale ad aver vinto cinque volte il Mondiale, ma oggi il nostro concetto di eccellenza è molto al di sotto del nostro potenziale.

Abbiamo perso la nostra essenza? Cos’altro abbiamo smarrito? Non posso tornare in campo, come tanti mi chiedono. E, sinceramente, nemmeno credo che le nostre sconfitte peggiori degli ultimi anni si siano consumate sul rettangolo di gioco. Non sono state televisive. Dobbiamo guardare lontano dai riflettori. Dentro le istituzioni. Dentro la mentalità dei nostri atleti. Dentro le nostre relazioni.

Osservo tutto questo da molto tempo. Ho smesso di giocare, ma non ho mai abbandonato il gioco. È come se avessi ampliato la mia visione. Cambiato posizione. Collegato a persone e aziende, con legami solidi, ho avuto molte conversazioni importanti dietro le quinte. Ho numerose motivazioni per questa candidatura, e forse la più grande è la convinzione che posso contribuire davvero a recuperare il rispetto per il calcio brasiliano.

Parlo di gestione. Di cambiare le nostre strutture, preservando ciò che ci sostiene e riformando ciò che ci sta facendo crollare come istituzione. Desidero una CBF (Confederação Brasileira de Futebol) amata dai brasiliani, rispettata in tutto il mondo. Una trasformazione senza precedenti, potente, che dialoghi con l’intera industria: i club, le federazioni, gli atleti, gli sponsor e i tifosi, restituendo ai protagonisti il ruolo che spetta loro. Rilevante ed essenziale.

Viaggerò in ogni angolo del Brasile, ascolterò tutte quelle persone che meritano di essere ascoltate – oggi e sempre – e presenterò alle Federazioni un progetto di investimento privato mai visto prima per garantire una crescita sostenibile dello sport in ogni stato del Paese. Continueremo a generare affari, posti di lavoro e intrattenimento con innovazione. Ricostruiremo la credibilità dell’entità suprema del calcio brasiliano, mantenendo viva la nostra vecchia passione e adattandola ai nuovi tempi.”

