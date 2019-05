Ronaldo: “Messi è il numero uno. Io e Mbappé abbiamo alcune cose in comune ma…”

L’ex attaccante della Nazionale brasiliana e attuale presidente del Valladolid, Ronaldo, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni nel corso di una lunga intervista ai colleghi spagnoli di As: “Quale giocatore preferisco vedere sul terreno di gioco? Messi, naturalmente. E’ il numero uno, ci vorranno altri 20 o 30 anni per vedere qualcosa di simile. Mi piacciono anche Salah, Hazard e Neymar. Ovviamente Mbappé. Molti affermano che mi assomiglia. E’ molto veloce, finalizza bene l’azione, colpisce bene il pallone con entrambi i piedi. Abbiamo alcune cose in comune ma non mi sono mai piaciuti i paragoni, soprattutto tra giocatori di generazioni diverse”.

Foto: Mirror