Ronaldo, l’esultanza e gli eventuali rischi. Fin qui l’Uefa…

Ha fatto e fa discutere non poco l’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il trionfo Juve contro l’Atletico Madrid. Soprattutto il Mundo Deportivo ha ricostruito in modo approfondito, aggiungendo labiali irripetibili e attribuendoli al fuoriclasse portoghese. Secondo alcuni media spagnoli Ronaldo non rischierebbe una semplice multa, ma addirittura la squalifica perché contrariamente a Simeone durante la gara di andata il suo gesto era rivolto ai tifosi avversari. Ma al momento manca un passo ufficiale dell’Uefa e l’apertura di un fascicolo, soltanto in quel caso entreremmo in una procedura diversa.

Foto: Twitter ufficiale Champions League