Ronaldo lascia il campo in anticipo, lo United lo punisce: “Sarà escluso col Chelsea”

Cristiano Ronaldo, dopo esser stato in panchina per 90′ contro il Tottenham, ha lasciato il campo prima del fischio finale. Dopo il brutto gesto della stella portoghese, il Manchester United ha preso provvedimenti e CR7 non farà parte della rosa che affronterà il Chelsea nel prossimo turno di Premier League. Da qui il comunicato ufficiale appena diramato dai Red Devils: “Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione di questa gara”.

Foto: Instagram Manchester United