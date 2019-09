Ronaldo invita a cena tre impiegate del McDonald’s: “Voglio ripagarle per avermi aiutato da bambino”

Cristiano Ronaldo non dimentica chi lo ha aiutato a raggiungere straordinari traguardi nella propria carriera, né chi gli ha dato una mano a superare un’infanzia non esattamente semplicissima. Appena arrivato a Lisbona per giocare nelle giovanili dello Sporting, l’allora dodicenne attaccante lusitano non aveva soldi e così coi compagni andava spesso a un McDonald’s, dove tre ragazze davano a lui e a qualche suo compagno gli hamburger avanzati. Questo il racconto dello stesso protagonista a Good Morning Britain: “Avevo 12 anni ed ero senza soldi. Inoltre vivevo con altri giocatori della mia età di altre zone del Portogallo. Fu difficile senza la famiglia al mio fianco. Ricordo che c’era un McDonald’s dove andavamo a chiedere gli hamburger avanzati e una signora di nome Edna e altre ragazze ce ne davano sempre alcuni. Spero che questo possa aiutarmi a trovarle. Voglio invitarle a cena a Torino o a Lisbona e restituire loro ciò che fecero per me. Non lo ho mai dimenticato“.

Foto: Marca