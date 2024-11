Ronaldo insaziabile: battuto ieri un nuovo record mondiale

A 39 anni, Cristiano Ronaldo, non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nella sfida di Nations League di ieri contro la Polonia (5-1), l’attaccante dell’Al-Nassr ha segnato un’altra doppietta. Questi sono i suoi 134esimo e 135esimo gol con la maglia del Portogallo in 217 presenze, cifre sconcertanti, che lo portano in vetta a livello mondiale per gol segnati con la Nazionale. Non finisce qui. Questa è la sua 132esima vittoria con la Nazionale, divenendo il primo giocatore nella storia a raggiungere questo traguardo. Prima di ieri sera, era “solo” co-detentore di questo record insieme al suo ex compagno di squadra al Real Madrid, un certo Sergio Ramos (131).

Foto: Instagram Portogallo