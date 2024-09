Ronaldo: “Il Real è il miglior club della storia del calcio. Mbappé farà bene”

In un video pubblicato sul suo canale Youtube in cui è presente anche Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo è tornato a parlare del Real Madrid, club in cui ha passato i migliori anni della sua lunga carriera. Il fuoriclasse portoghese ha definito il club madrileno “il migliore della storia del calcio”, ed ha dedicato alcune interessanti riflessioni sul nuovo acquisto dei Blancos, Kylian Mbappé.

Sul Real: “Il Real Madrid è il tipo di squadra che non si arrende sotto pressione. La gente dice che è fortunata in Champions League, ma non è fortuna, è cervello. Sono preparati per questi momenti. Il Bernabéu ha un’aura diversa e l’energia è diversa quando ci vanno le grandi squadre. Segnano un gol, ma la pressione ha la meglio. Il Real Madrid è il miglior club della storia del calcio. Ora, se il Madrid questa stagione sarà migliore o meno della scorsa non lo sappiamo. Adesso c’è Mbappé, penso che il club continuerà ad essere forte, ma non so se sarà migliore rispetto all’anno scorso. Solo Dio lo sa. Hanno giocatori e una squadra fantastici. Ho vinto tanti trofei con il Real, ho vinto tutto. È stato un piacere giocare per il Real Madrid per 9 stagioni e vincere 4 Champions League. Quando sono arrivato, ero il giocatore più costoso della storia, ero sotto pressione, ma credevo in me stesso. È stato difficile, è un paese diverso, avevo solo 24 anni, ma ero molto positivo. È stata una sfida e mi piace dimostrare alle persone che si sbagliavano. A Madrid ero molto felice ”.

Su Mbappé: “Penso che Mbappé farà bene. La struttura del club è buona e solida. Hanno un grande allenatore. Poi c’è il presidente Florentino, che è lì da tanto tempo. Penso che non sarà un grosso problema visto il suo talento. Lo ha già dimostrato. Mbappé può essere il prossimo Pallone d’Oro”.

Il ritiro di Kroos: “Personalmente ho entusiasmo, sono dipendente dal calcio, faccio gol e gioco ad un buon livello. Dobbiamo rispettare la decisione di ognuno, non siamo tutti uguali. Rispetto la decisione di Kroos perché è il tipo di persona che se vuole fare una cosa la fa. Penso che potrebbe giocare ancora per altri anni, ma potrebbe avere altri progetti, e per questo va rispettato”.

Foto: Instagram Al Nassr