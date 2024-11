Ronaldo: “Il mio sogno? Diventare presidente della Federcalcio brasiliana. Aspetto il momento giusto”

A margine di un evento a San Paolo, l’ex stella brasiliana, Ronaldo, ha parlato del suo sogno, di diventare presidente della Federcalcio brasiliana.

Queste le sue parole: “Per molti anni ho parlato della mia idea di diventare un giorno presidente della CBF e questa cosa non è cambiata. Aspettiamo il momento giusto perché ciò accada. Sono estremamente preparato per questo momento e, ovviamente, il calcio brasiliano ha bisogno di grandi cambiamenti, ma questo non significa assolutamente nulla. Non sono un candidato, non ho elezioni in vista, quindi è solo la mia volontà che non è cambiata da molto tempo”.

Foto: sito Real Valladolid