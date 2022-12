Ronaldo il Fenomeno: “Non posso dire che tifo per Messi. L’Argentina non gioca bene ma ha sempre voglia di vincere”

Ronaldo il fenomeno, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Messi e della rivalità tra Argentina e Brasile: “Sarei ipocrita se dicessi che tifo per Messi. La rivalità tra Brasile e noi è troppoforte, non sarei felice di una loro vittoria. Poi l’Argentina non gioca un gran calcio, però ha sempre molta voglia di vincere, sa essere aggressiva, corre moltissimo. Messi adesso deve fare i conti con l’età, fa meno scatti di prima, però vicino all’area è sempre un killer. Rispetto al passato, lo vedo più carico e determinato. Tutti cambiano nel tempo e la voglia di vincere il Mondiale ti spinge ad andare oltre sotto ogni aspetto, anche quello caratteriale”.

Foto: Instagram Ronaldo