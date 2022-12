Ronaldo Il Fenomeno incorona Mbappé: “Ricorda me nei momenti migliori”

Ronaldo incorona Kylian Mbappé. Durante l’intervista Apostagolos.com, Il Fenomeno ha speso parole importanti per l’attaccante francese, autore di una tripletta nella finale Mondiale persa contro l’Argentina: “Ha giocato un ottimo torneo dalla prima partita alla finale. Anche quando non ha segnato, sia contro l’Inghilterra nei quarti di finale che contro il Marocco in semifinale, è stato decisivo ogni volta, con assist intelligenti. In finale è stato fantastico con quattro gol, compreso il rigore nella lotteria finale. Tecnicamente è fantastico, è quasi inarrestabile e avrebbe potuto essere nominato il miglior giocatore della Coppa del Mondo perché lo meritava tanto. Molti attaccanti in questa Coppa del Mondo sono stati veloci, ma lui è di gran lunga il più veloce. Quando lo guardo giocare, ricorda me miei momenti migliori. Sa esattamente come sfruttare gli spazi aperti, come essere imprevedibile con e senza palla e come uscire al meglio dalle situazioni uno contro uno. È impressionante”.

Foto: Instagram PSG