Ronaldo: “All’Inter sono diventato il Fenomeno, prima ero solo Ronaldo”

Ronaldo il fenomeno torna indietro nel tempo e ricorda la sua esperienza meneghina, sponda Inter, squadra che lo ha portato in Italia rendendolo uno dei calciatori più amati e forti di sempre: “Ha avuto e ha un grande ruolo nella mia carriera. A Milano ho trascorso cinque anni bellissimi, ho conosciuto i tifosi più appassionati al mondo ed è il club che mi ha fatto diventare il Fenomeno. Prima ero solo Ronaldo, poi in Italia con l’Inter sono diventato Fenomeno. Devo dire grazie all’Inter per tutto quello che mi ha dato”.

