Ronaldo: “Se giochiamo da Juve passiamo noi. Ritorno a Madrid? Ora…”

La Juventus si prepara ad una delle gare più importanti della stagione fino ad ora. L’uomo a cui i bianconeri si aggrappano è per forza di cose Cristiano Ronaldo. CR7 ha parlato ai microfoni di DAZN Spagna della gara contro l’Atletico: “Sarà una partita difficile. Sono una squadra molto forte, candidata a vincere la Champions League. Se la Juventus gioca bene, però, passeremo noi”. Accantonato per un momento il discorso Champions, Cristiano parla delle sue sensazioni alla prima stagione in Serie A: “Sono felice in Italia, il bilancio ad oggi è molto positivo. Il campionato italiano è un campionato molto difficile, non mi aspettavo così tanta qualità. Per gli attaccanti è complicato fare goal. La Liga è un campionato più aperto, qui la priorità è quella di non prendere gol”. Sulla squadra: “Stiamo facendo una buona stagione, le prestazioni sono molto positive. In campionato siamo ancora imbattuti, c’è ancora molto da fare, continuando così però saremo sicuramente campioni“. A chi gli chiede di un clamoroso ritorno a Madrid risponde: “Non mi manca la Spagna. Ovviamente ho lasciato molti amici e un grandissimo club, ma qui ricevo lo stesso trattamento. Ora sono molto felice in Italia e alla Juventus“.

Foto: Twitter ufficiale Cristiano Ronaldo