Ronaldo furioso dopo la sconfitta del Portogallo con la Slovenia: urla contro arbitri e tifosi

Il Portogallo è uscito sconfitto, con un secco 2-0, dall’amichevole giocata ieri a Lubiana contro la Slovenia. A destare scalpore è stata la rabbia di Cristiano Ronaldo a fine gara, nei confronti dell’arbitro Irfan Peljto, per via di due rigori non concessi alla nazionale lusitana il 39enne, oggi in forza all’Al Nassr, ha abbandonato il rettangolo di gioco gesticolando verso il quarto uomo, facendo il segno due con la mano ed urlando degli insulti verso alcuni tifosi in tribuna. L’ex Juventus ha, inoltre, ricevuto anche un bacio in campo da un tifoso, che aveva abbandonato gli spalti per fare invasione.

Foto: Twitter FIFA