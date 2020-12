Ronaldo fa 750, Casillas lo sfida: “Solo 750? Puoi fare di meglio”

Cristiano Ronaldo continua a macinare record su record, segnando gol a raffica. Con la rete alla Dinamo Kiev, il portoghese, in totale in carriera, è arrivato a 750 marcature, arrivando a -11 da Pelè.

In tanti si sono congratulati con l’asso portoghese della Juventus. A modo suo lo ha fatto anche il suo ex capitano al Real Madrid, Iker Casillas.

L’ex portiere ha ritwittato il post di Ronaldo commentando: “Solo 750? Puoi fare di meglio”. Aggiungendo un sorriso sarcastico alla fine, che fa capire come il suo sia un commento provocatorio.

Only 750? You can do better!! 😏 https://t.co/7UecYADeXe

— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020