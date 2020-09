Ronaldo esulta sui social: “È bello iniziare con una vittoria”

Dopo la vittoria di ieri sera ai danni della Sampdoria, Cristiano Ronaldo su twitter ha commentato la gara della sua Juventus dove ha segnato il definitivo tris al club ligure. Questo il commento della stella portoghese: “È sempre bello iniziare la stagione con una vittoria! Ben fatto squadra”.

It's always good to start the season with a win!✌🏼💪🏼

Well done team👏🏼 #finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/mRzd6ndAsO

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 20, 2020